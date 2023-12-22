СберСтрахование жизни назвала самые распространённые в этом году заболевания

Самыми распространёнными в 2023 году болезнями с точки зрения количества выплат по страховым случаям стали сердечно-сосудистые заболевания, заболевания пищеварительной и дыхательной систем, проанализировали в СберСтраховании жизни.
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