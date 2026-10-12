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Бернем пригрозил Ирану санкциями из-за инцидента у базы Фэрфорд

Бернем пригрозил Ирану санкциями из-за инцидента у базы Фэрфорд

Новые санкции в отношении Ирана после инцидента у базы Фэрфорд пригрозил ввести британский премьер-министр Энди Бернем, об этом он заявил 12 октября в ходе выступления в парламенте.

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