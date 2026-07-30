В Батайске выясняют причину громкого хлопка: мэр Кукин дал комментарий

Администрация города Батайска дала предварительный комментарий по поводу звука, напоминающего взрыв. Как сообщили в муниципалитете, специалисты в настоящее время продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, поддерживая взаимодействие с оперативными службами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии