Себастьян Феттель: Шумахер – уже не такое нарицательное имя, как раньше

Себастьян Феттель: Шумахер – уже не такое нарицательное имя, как раньшеGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель назвал Михаэля Шумахера кумиром своего детства, но признал, что нынешнее поколение болельщиков иначе воспринимает легендарного немецкого гонщика.