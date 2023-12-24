Себастьян Феттель: Шумахер – уже не такое нарицательное имя, как раньше

Себастьян Феттель: Шумахер – уже не такое нарицательное имя, как раньшеGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель назвал Михаэля Шумахера кумиром своего детства, но признал, что нынешнее поколение болельщиков иначе воспринимает легендарного немецкого гонщика.
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