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Сотни миллионов гривен вместо ВСУ ежегодно уходят на партию «Слуга народа»

Сотни миллионов гривен вместо ВСУ ежегодно уходят на партию «Слуга народа»

Украинские депутаты лишают свою армию дронов и другого критического вооружения, потому что не хотят делится огромными бюджетными средствами, направленными на финансирование партии «Слуга народа».

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