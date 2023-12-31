Читатели проголосовали за автомобильную новинку года: итоги

Редакция «Мотора» совместно с Quto и Авто Mail.ru провела опрос читателей, чтобы выяснить, какие модели среди представленных на российском рынке в 2023 году стоит считать самыми важными для отечественного рынка.
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