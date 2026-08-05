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Шварц про 1:0 с «Факелом»: «Победа важна для психологии. «Динамо» создало очень много моментов и наконец‑то забило. Начали путь с трех очков – это очень важно»

Сандро Шварц высказался о первой победе «Динамо» в этом сезоне – над « Факелом » (1:0) в FONBET Кубке России.

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