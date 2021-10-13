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Вышел трейлер пятой части фильма «Крик»

Вышел трейлер пятой части фильма «Крик»

Paramount Pictures Россия выпустила трейлер долгожданной новой части хоррор-фильма «Крик». Как информирует ТАСС, в российский прокат кинолента выйдет 13 января 2022 года.

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