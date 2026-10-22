Чёлка — самый простой способ изменить привычную причёску, не расставаясь с длиной волос. Осенью и зимой 2026/27 в центре внимания сразу несколько вариантов: густая прямая, естественно кудрявая, обрамляющая лицо чёлка-шторка, возвращение бокового пробора и дерзкая микро-чёлка.
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