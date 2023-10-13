Суд в Гааге разрешил полицейским использовать водометы против экоактивистов

Важное решение суда в Гааге наделало шум в связи с применением водометов против климатических активистов Extinction Rebellion (XR), заблокировавших шоссе A12 в этом городе, сообщило 13 октября издание NL Times.
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