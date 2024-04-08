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В Тульской области за сутки произошло 3 пожара

В Тульской области за сутки произошло 3 пожара

За последние 24 часа в Тульской области произошли три пожара, как сообщает МЧС России по региону. Главное управление МЧС Тульской области и все его подразделения находятся в состоянии &quot;Повышенная готовность&quot;, готовые реагировать на чрезвычайные ситуации.

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