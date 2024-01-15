Bloomberg: КНР не хочет бороться с хуситами, несмотря на риски для торговли

По данным агентства Bloomberg, несмотря на то, что Пекин может столкнуться с рисками для торговли из-за атак хуситов в Красном море, в КНР не желают вовлекаться в противостояние, поскольку «цена участия выше, чем цена бездействия».
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