Израиль провоцирует войну с Ливаном – под угрозой весь Ближний Восток!

На Ближнем Востоке новое обострение, вызванное беспрецедентной операцией израильских спецслужб, направленной против членов ливанской «Хизбаллы» посредством дистанционного подрыва распространенного среди них устройства связи – пейджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии