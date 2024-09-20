В Союзе пенсионеров назвали актуальным вопрос поддержки пенсионеров

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал заявление вице-спикера ГД Бориса Чернышова (ЛДПР) о том, что в Госдуму до конца года внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии.
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