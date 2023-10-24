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ФедералПресс

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Немецкий телеканал прервал речь украинского премьера и Шольца ради выступления Макрона

Немецкий телеканал прервал речь украинского премьера и Шольца ради выступления Макрона

БЕРЛИН, 24 октября, ФедералПресс. Немецкий телеканал Phoenix ради подключения к прямой трансляции пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона из Израиля прервал выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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