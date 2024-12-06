7 декабря Аукционный дом «Литфонд» проведет торги «Important Sale: изобразительное и декоративно-прикладное искусства», в ходе которых заявлены работы таких выдающихся художников, как Руфин Судковский, Михаил Клодт, Михаил Ларионов, Юрий Анненков, Сергей Судейкин, Константин Вялов, Николай Крымов, Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский, Наталья Гончарова, Борис Григорьев, Роберт Фальк, Соломон Никритин, а также редкие предметы из стекла, дерева, фарфора и керамики.
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