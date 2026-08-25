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Ислам Махачев: «Евлоев победит Волкановски за счет молодости, Алекс уже не на пике»

Чемпион UFC Ислам Махачев считает, что Мовсар Евлоев победит Алекса Волкановски в предстоящем бою за пояс полулегкого дивизиона.

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