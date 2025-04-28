NYT назвала неожиданным решение Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин неожиданно объявил временное перемирие в зоне конфликта с Украиной. Это решение приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета The New York Times.
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