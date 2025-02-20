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Гинеколог предупредила о вредных для беременных женщин продуктах

Гинеколог предупредила о вредных для беременных женщин продуктах

Беременность — волнительный период в жизни женщины, требующий особого внимания к здоровью и питанию. Правильное питание не только обеспечивает необходимые питательные вещества для развития ребенка, но и помогает будущей маме чувствовать себя хорошо и избежать возможных осложнений.

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