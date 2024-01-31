НБА не обнаружила ошибок в работе судей в последние 2 минуты матча «Тандер» – «Вулвз»

Лига рассмотрела все спорные эпизоды и пришла к выводу, что арбитры принимали правильные решения. В частности, в моменте с данком Энтони Эдвардса за 1:57 до сирены контакт Шэя Гилджес-Александера с рукой баскетболиста «волков» охарактеризован как «незначительный».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Главы НХЛ, МЛС, НБА, НФЛ, MLB и NASCAR поддержали борьбу с антисемитизмом в США: «Спорт способен объединять и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия»
- Соболенко первой после Азаренко защитила титул на Australian Open
- Луку Дончича облили водой в раздевалке после 73-очкового матча. Джейсон Кидд вручил словенцу игровой мяч
Свежие комментарии