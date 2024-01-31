НБА не обнаружила ошибок в работе судей в последние 2 минуты матча «Тандер» – «Вулвз»

Лига рассмотрела все спорные эпизоды и пришла к выводу, что арбитры принимали правильные решения. В частности, в моменте с данком Энтони Эдвардса за 1:57 до сирены контакт Шэя Гилджес-Александера с рукой баскетболиста «волков» охарактеризован как «незначительный».