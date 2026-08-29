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Россиянка с дочерью сбежала от мужа-тирана из Ирана с пятой попытки

Россиянка с дочерью сбежала от мужа-тирана из Ирана с пятой попытки

"112" Петербурженка Галина смогла сбежать из Ирана в Россию и увезти с собой шестилетнюю дочь, которая по местному закону должна была остаться с отцом.

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