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ХОМУХА: Для ЦСКА матч с «Зенитом» будет очень сложным - нет глубины состава. А усиление легионерами осложнено санкциями

ХОМУХА: Для ЦСКА матч с «Зенитом» будет очень сложным - нет глубины состава. А усиление легионерами осложнено санкциями

«Будет очень сложный матч. У армейцев большая группа игроков травмировалась, - поделился бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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