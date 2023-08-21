Польское издание: С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков

Польша потеряла на Украине самое большое количество своих граждан, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии.
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