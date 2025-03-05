"Пионерской правде" исполнилось сто лет

Газета "Пионерская правда", основанная в далеком 1925 году, празднует свое столетие. Изначально это был печатный орган ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации, в 1991 году издание переключилось на публикации для детей и подростков, с 2010 года редакция запустила информационный портал, в четверг, 6 марта, ТАСС.