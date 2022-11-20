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Расписание матчей ЧМ-2022 сегодня, 20.11.2022

Сегодня состоится первый матч Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Турнир начнется с игры сборных Катара и Эквадора на стадионе Аль Байт, Эль-Хаур.

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