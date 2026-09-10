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Минус истребитель и «Черный ястреб»: авиация ВСУ понесла потери на земле

Минус истребитель и «Черный ястреб»: авиация ВСУ понесла потери на земле

  Авиация вооруженных сил Украины на этой неделе понесла чувствительные потери: поражены истребитель МиГ-29 и вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») американского производства.

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