Минус истребитель и «Черный ястреб»: авиация ВСУ понесла потери на земле

Авиация вооруженных сил Украины на этой неделе понесла чувствительные потери: поражены истребитель МиГ-29 и вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») американского производства.
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