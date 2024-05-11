The Escalating Threat Of Avian Influenza H5N1 And The Ethical Quandary Of Gain-of-Function Research Since the Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) H5N1 virus was first identified in humans in 2003, approximately 600 cases have been reported worldwide, with a laboratory-confirmed case-fatality rate (CFR) of 60%.
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