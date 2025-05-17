Нилов: правительство не поддержало введение выплат домохозяйкам

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, сообщил РИА Новости, что правительство не поддержало законопроект о выплатах в размере прожиточного минимума для лиц, ведущих домашнее хозяйство.
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