«Рособоронэкспорт» покажет новую продукцию российского ОПК на выставке MILEX-2025

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая пройдет с 21 по 24 мая в Минске.