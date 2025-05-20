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Ростех

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    Как же наши чиновники медленно соображают!!! А еще медленнее делают! Ну прям черепахи ментальные! Это надо было делат...Учебный центр ака...
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«Рособоронэкспорт» покажет новую продукцию российского ОПК на выставке MILEX-2025

«Рособоронэкспорт» покажет новую продукцию российского ОПК на выставке MILEX-2025

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая пройдет с 21 по 24 мая в Минске.

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