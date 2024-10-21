Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Армия России вошла в Курахово, карта боевых действий

Армия России вошла в Курахово, карта боевых действий

21.10.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 21 октября 2024 года — в нашем материале.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
В картах понимаю мало. Но &quot;клещи&quot; - это было бы здОрово! Успехов вам, ребята-воины российские!
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20 час.

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