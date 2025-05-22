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Царьград

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The Conversation: учёные назвали четыре фактора, способствующих долголетию

The Conversation: учёные назвали четыре фактора, способствующих долголетию

Новое исследование помогло выявить закономерности, которые помогают дожить до 100 лет.Британские учёные из Вестминстерского университета на основе проведённых ранее исследований пришли к выводу о том, что есть четыре важных фактора, которые помогают дожить до 100 и более лет.

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