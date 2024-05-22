Перезапуск Hunt: Showdown, танк против замка в Kingmakers, выход REDKit, первые оценки Hellblade 2…

Опубликованы первые рецензии Senua’s Saga: Hellblade II, игра хороша, но не всё так радужно; создатели Kingmakers показали разрушаемость и геймплей на танке; Hunt: Showdown перейдёт на новую версию движка CryEngine и станет недоступна на PS4 и Xbox One; IGN скупила конкурентов и провела у них сокращения; в Steam выйдут Crime Boss: Rockay City со всем вышедшим контентом и серия Kingdom Hearts, включая ремастеры и спин-оффы; пл .