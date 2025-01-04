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Эвра призвал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Аморима отдать капитанскую повязку Магуайру

Эвра призвал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Аморима отдать капитанскую повязку Магуайру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что капитаном манкунианцев вновь должен стать Гарри Магуайр, с которым руководством планирует продлить контракт.

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