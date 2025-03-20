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132 беспилотника атаковали Россию за ночь

132 беспилотника атаковали Россию за ночь

132 беспилотника атаковали Россию за ночь54 дрона сбиты над Саратовской областью40 дронов сбиты над Воронежской областью22 дрона сбиты над Белгородской областью9 дронов сбиты над Ростовской областьюпо 3 дрона над Курской областью и КрымомОдин дрон - над Липецкой областью.

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