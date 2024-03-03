Норманн проиграл «Динамо» суд в ФИФА, разбирательство продолжится в CAS. Он уже должен «Ростову» 2,9 млн евро компенсации

Как сообщает «РБ Спорт», норвежец проиграл суд московскому клубу в трибунале ФИФА. Разбирательство началось после обращения «Динамо»: Норманн, выступавший за клуб на правах аренды, в августе прошлого года улетел из России за несколько недель до окончания срока аренды.
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