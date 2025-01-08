РИА Новости: командования ВМС США, Британии и Франции реформируют флоты

Командования военно-морских сил США, Великобритании и Франции намерены реформировать доктрины использования ВМС на фоне продолжающихся конфликтов в разных частях мира и появления новейших видов вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии