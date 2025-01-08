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РИА Новости: командования ВМС США, Британии и Франции реформируют флоты

РИА Новости: командования ВМС США, Британии и Франции реформируют флоты

Командования военно-морских сил США, Великобритании и Франции намерены реформировать доктрины использования ВМС на фоне продолжающихся конфликтов в разных частях мира и появления новейших видов вооружений.

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