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Экс-инженер Алонсо: «Фернандо потребовал запретить Хэмилтону доступ к его данным в 2007-м, «Макларен» отказал»

Марк Слейд, бывший инженер Фернандо Алонсо в « Макларене », поделился историей о культовом противостоянии испанца с новичком Льюисом Хэмилтоном в 2007 году.

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