Антон Шантырь: «Взгляд – вперед!»

Председатель Комитета по физической культуре и спорту - о реабилитации ветеранов СВО В Петербурге проводится большая работа по реабилитации ветеранов специальной военной операции с помощью физической культуры и спорта.
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