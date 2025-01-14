❗️ ВСУ атаковали соседнюю Саратовскую область Повреждено промышленное предприятие в Энгельсе. Предварительно, ПВО работало по реактивным ракетам-дронам «Пекло» и беспилотникам «Бобер».
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❗️ ВСУ атаковали соседнюю Саратовскую область Повреждено промышленное предприятие в Энгельсе. Предварительно, ПВО работало по реактивным ракетам-дронам «Пекло» и беспилотникам «Бобер».