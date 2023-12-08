В России заявили о новом способе вывести зависшие рупии

Россия в качестве председателя БРИКС проработает создание новой расчетной единицы. По словам главы Минфина Антона Силуанова, новый цифровой финансовый актив, обеспеченный корзиной валют стран-участниц объединения, решит проблему конвертируемости валют и поможет вывести зависшие рупии.
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