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Politico: в Евросоюзе критикуют воинственную риторику Каллас в адрес РФ

Politico: в Евросоюзе критикуют воинственную риторику Каллас в адрес РФ

www.globallookpress.com/Francis Vachon/Keystone Press Agency Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подвергается критике со стороны ряда европейских чиновников за воинственную риторику в отношении РФ, сообщает издание Politico.

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Комментарии
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Eduard
Те кто грозит о,бычно сами не воюют,дураков ищут!
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19 час.
Eduard
Переворот,а это преступление провели на Украине спецслужбы Европы и США.
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Дочка бывшего коммуниста.....сметана с сахаром....
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19 час.
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