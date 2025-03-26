Politico: в Евросоюзе критикуют воинственную риторику Каллас в адрес РФ

www.globallookpress.com/Francis Vachon/Keystone Press Agency Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подвергается критике со стороны ряда европейских чиновников за воинственную риторику в отношении РФ, сообщает издание Politico.
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