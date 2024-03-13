Как благотворительным фондам рассказать о себе и не получить штраф

Как избежать неприятностей и на что еще обратить внимание благотворительному фонду, рассказывают генеральный директор коммуникационного агентства 4D Наталья Белкова и руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы CLS Антонина Шишанова Социальная реклама: тонкости терминологии Закон о маркировке трактует понятие социальной рекламы так: «Информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства».