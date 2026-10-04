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Царьград

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Искусственный интеллект привлек 40% русских к выбору лотерейных чисел

Искусственный интеллект привлек 40% русских к выбору лотерейных чисел

Русские проявляют интерес к рекомендациям ИИ в лотереях, сообщает "Национальная Лотерея". 40,1% опрошенных рассматривают советы ИИ, но только 13,6% доверяют его выбору чисел полностью.

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