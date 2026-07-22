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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Медиалиги Осипов о Возинье: «Диалог с ним состоится, приглашение в лигу будет. У меня много друзей из Кабо-Верде, с кем я когда-то делил футбольное поле»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов сообщил, что пригласил вратаря сборной Кабо-Верде Возинью в МФЛ.

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