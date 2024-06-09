Приколисты
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Приколисты

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  • Сергей
    Где начало того конца, которым начинается начало?Пословизмы...
  • ММ
    Плагиат. Содрали с аналогичного, только письмо от дочери..Письмо папе...
  • Элеонора Коган
    Хорошо бы, чтобы мальчик с мамой взяли этого умничку Шороха!!!!Шорох

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Почему в анкетах в графе  "пол"  нет  варианта  "всё сложно"? Девушки, мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству.

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