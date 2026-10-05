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Овечкин объявил о последнем сезоне в НХЛ

Овечкин объявил о последнем сезоне в НХЛ

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что сезон 2026–27 годов станет для него последним в Национальной хоккейной лиги.

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