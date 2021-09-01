Вечерняя Москва

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Андрей Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение в Москве

Андрей Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение в Москве

С начала действия программы реновации в столице под заселение переданы 110 новостроек. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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