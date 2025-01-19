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"России не существует": Чиновник работал в Кремле, а теперь издевается над героями СВО

"России не существует": Чиновник работал в Кремле, а теперь издевается над героями СВО

Бывший руководитель молодёжного движения "Наши" Василий Якеменко публично признал то, что он был "абсолютный дегенерат, причём работающий в правительстве", и считал, что и другие такие же, как он.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Дегенератом был. Им и остался. Убогий одним словом
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18 час.
В
Валерий
Вася Якеменко по глупости или по иным соображениям раскрыл ментальную специфику чиновничества.Интересно, как Кремль планирует реагировать на этот феномен.
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15 час.

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