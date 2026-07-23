43% многоквартирных жилых домов готовы к отопительному сезону

Около 43% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону 2026 – 2027 годов в Нижнем Новгороде. Это пять тысяч жилых зданий из 11 тысячи, рассказал глава города Юрий Шалабаев во время инспекции Новогорьковской ТЭЦ.
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