Avito помогает укрепить экономический и технологический суверенитет России

В третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась сессия "Как цифровые платформы трансформируют экономику", посвященная роли современных экосистем и платформ в обеспечении экономического и технологического суверенитета страны.
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