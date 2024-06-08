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Avito помогает укрепить экономический и технологический суверенитет России

Avito помогает укрепить экономический и технологический суверенитет России

В третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась сессия "Как цифровые платформы трансформируют экономику", посвященная роли современных экосистем и платформ в обеспечении экономического и технологического суверенитета страны.

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